Samsun'un Asarcık ilçesinde tarım eğitimi verildi
Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçilere yönelik Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tarımda doğru uygulamalar eğitimi verildi. Eğitimde fındık üretiminin kalitesinin artırılması, bakımında yapılan yanlışların düzeltilmesi gibi konular ele alındı. Eğitime 200 çiftçi katıldı ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde "Tarımda Doğru Uygulamalar Eğitimi" verildi.
Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçiye yönelik Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince 6-8 Mart tarihlerinde verilen eğitimde, ilçede üretimi yapılan fındığın kalitenin artırılması, bakımında yapılan yanlışların düzeltilmesi, doğru dikilmesi, budanması, gübrelenmesi gibi konuların üzerinde duruldu.
Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneğinin koordinesinde düzenlenen 2 günlük eğitimde, 200 çiftçi katılım gerçekleştirildi.
Katılımcılara eğitim sonrası yemek ikram edildi ve uygulamada kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.