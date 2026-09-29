Samsun Salıpazarı'nda üretici, yağışta fındığını soba ısısıyla kurutmaya çalışıyor

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üretici Adem Yılmaz, yağışlı hava nedeniyle kurutamadığı fındığını sobanın ısısıyla kurutmaya çalışıyor.

Güzelvatan Mahallesi'nde yaşayan Adem Yılmaz, topladığı fındığı patoza verdikten sonra kurutmak için evinin çatısına serdi.

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle fındığını kurutamayan Yılmaz, çareyi evinin üst katında odun sobası yakarak sıcak ortam oluşturmakta buldu.

Sobanın ısısıyla fındığını kurutmaya çalışan Yılmaz, AA muhabirine, ürününü nemden korumak için farklı bir yöntem uyguladığını söyledi.

Fındığı büyük emekle topladıklarına işaret eden Yılmaz, "Binbir güçlükle fındığımızı bahçeden topladık ancak son günlerde sürekli yağış olduğu için ürünümüzü kurutamadık. Ben de çareyi soba yakarak fındığı kurutmaya çalışmakta buldum." dedi.

Yılmaz, fındığını kısa sürede kurutarak satışa hazır hale getirmeyi umut ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA