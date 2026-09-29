Haberler

Samsun Salıpazarı'nda üretici, yağışta fındığını soba ısısıyla kurutmaya çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda üretici, yağışta fındığını soba ısısıyla kurutmaya çalışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üretici Adem Yılmaz, yağışlı hava nedeniyle kurutamadığı fındığını evinin üst katında odun sobası yakarak kurutmaya çalışıyor. Fındığını kısa sürede kurutup satışa hazır hale getirmeyi umut eden Yılmaz, farklı bir yöntem uyguladığını söyledi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üretici Adem Yılmaz, yağışlı hava nedeniyle kurutamadığı fındığını sobanın ısısıyla kurutmaya çalışıyor.

Güzelvatan Mahallesi'nde yaşayan Adem Yılmaz, topladığı fındığı patoza verdikten sonra kurutmak için evinin çatısına serdi.

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle fındığını kurutamayan Yılmaz, çareyi evinin üst katında odun sobası yakarak sıcak ortam oluşturmakta buldu.

Sobanın ısısıyla fındığını kurutmaya çalışan Yılmaz, AA muhabirine, ürününü nemden korumak için farklı bir yöntem uyguladığını söyledi.

Fındığı büyük emekle topladıklarına işaret eden Yılmaz, "Binbir güçlükle fındığımızı bahçeden topladık ancak son günlerde sürekli yağış olduğu için ürünümüzü kurutamadık. Ben de çareyi soba yakarak fındığı kurutmaya çalışmakta buldum." dedi.

Yılmaz, fındığını kısa sürede kurutarak satışa hazır hale getirmeyi umut ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi

Beştepe'de hareketli gün! Erdoğan herkesi makamına çağırdı
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Azra Akın, koruma ve bakım altındaki çocuklara masal okudu

Eski Türkiye Güzeli'nden anlamlı ziyaret! Çocuklara masal okudu
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin