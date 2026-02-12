Haberler

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülüyor.

Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmişti. Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
