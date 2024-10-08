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Samsun'da Üreticilere 1.7 Milyon Çilek Fidesi Desteği

Samsun'da Üreticilere 1.7 Milyon Çilek Fidesi Desteği
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ekonomik gelirini artırmak amacıyla üreticilere toplam 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttı. Başkan Halit Doğan, desteklerle tarımsal faaliyetlerin verimliliğini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ekonomik gelirini artırmak için üreticilere 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kente kırsal kalkınmasının sağlanması amacıyla üreticilerin desteklendiğini belirtti.

Bu kapsamda Alaçam, Atakum, Bafra, Canik ve Kavak gibi ilçelerde toplam 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttıklarını vurgulayan Doğan, "Bu desteklerin 90 bini Kavak ilçesine dağıtılarak, ilçedeki çilek üretimine teşvik artırıldı. Böylece belediye destekleriyle tarımsal faaliyetlerde verimi yüksek olan Kavak ilçesi, önemli gelişim sürecine girdi. Çilek fidesi desteğinin yanı sıra çeşitli tarım ürünlerinde fide ve fidan ile ekipman temini gibi birçok konuda üreticilerin yanında olan belediyemiz, son 4 yılda Kavak'ta 1750 üreticiye 820 bin tıbbi aromatik bitki fidesi ve 16 bin 300 kilogram yem bitkisi desteği sundu. Küçük aile

işletmelerinin üretim ve gelirlerini artırmayı, kırsalda ise kadın istihdamını desteklemeyi ve bitkisel üretimin çeşitlendirilmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım sektöründe sağlanan desteklerin sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Şehrimiz, birbirinden farklı ürünlerin yetiştirilebildiği çok önemli bir tarım kentidir. Hemşehrilerimiz şehrimizdeki imkanlardan kolaylıkla faydalansın diye onlara çeşitli tarımsal destekler sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve uygulamalarla şehrimizde tarıma teşviki artırıyoruz. Üreticilerimiz, sağlanan fidelerle birlikte daha fazla ürün elde ederek gelirlerini artırma fırsatı da buluyor, böylece yerel ekonominin güçlenmesine katkıda bulunuyorlar. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından bu projelere ve desteklere çok önem veriyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin, hemşehrilerimizin daima yanındayız."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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