Samsun'da tankerden akaryakıt çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tankerden akaryakıt çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi Ayvacık yolunda R.Ö. ve İ.Ö'yü, bir tankerden 6 bidon akaryakıt boşaltırken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, "Güveni kötüye kullanma" suçundan gözaltına alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Yalı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile 46 tabanca fişeği, 52 kurusıkı tabanca fişeği ve 4 kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.