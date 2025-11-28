Samsun'da Salep Üretimi Denetlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde salep üretimi yapan bahçeler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuşcugaz Mahallesi'nde salep üretimi yapılan bahçelerde bitkilerin gelişim durumunu, yetiştirme koşullarını ve bahçe bakım süreçlerini inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında üreticilerle görüşen teknik ekip, salep üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlara, hastalık ile zararlılara karşı alınacak önlemlere ve verim artırıcı uygulamalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kontrollerin, üretim kalitesini yükseltmek ve üreticiyi doğru yönlendirmek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği de belirtildi.

Salep üretiminin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden yetkililer, üreticilere bereketli bir sezon diledi.