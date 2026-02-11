Haberler

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 26 bin lira ceza kesildi

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 26 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, plakası kapatılarak denetim istasyonuna girmeyen tır sürücüsüne 26 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen tır sürücüsüne 26 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda plakası kapatılan tırın Kavak Tekeli Denetim İstasyonu'na girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çakallı mevkisinde gerçekleştirdikleri uygulamada tırı durdurdu.

Sürücüye denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmamasını sağlamak ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak gerekçeleriyle toplam 26 bin 80 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Akın Gürlek'in koltuğuna oturan Can Tuncay'ın makam odasında dikkat çeken detay

Akın Gürlek'in koltuğuna oturan ismin makamında dikkat çeken detay
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

"Bizi tehdit etmeye kalkarsanız, sizi AR-15 ile vuracağız"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak