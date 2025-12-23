Haberler

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 16 tıra 849 bin 679 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 16 tıra toplam 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde araçların bazı plakalarının tıraş köpüğü ile kapatıldığı tespit edildi.

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 16 tıra 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun Ankara kara yolundaki Tekeli Kantarı'nda görevli Karayolları ekiplerince, plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 6 tırın denetim istasyonuna girmeden Samsun yönüne ilerlediğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çakallı mevkisi ile Ordu yolu Dikbıyık mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan 16 tır kontrol edildi.

Denetimlerde bazı araçlarda plakanın okunmasını zorlaştıracak şekilde plakaların tıraş köpüğü ile kapatıldığı belirlendi. Yapılan kontrollerde tırların odun, talaş, tuğla, gübre gibi yükler taşıdıkları tespit edildi.

Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, kantara girmediği ve çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 16 tıra toplam 849 bin 679 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title