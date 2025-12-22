Haberler

Samsun-Plakalarını kapatıp kantara girmeyen 6 TIR'a 461 bin 875 TL ceza

Samsun'da plakalarını gizleyerek yük taşıyan 6 TIR, denetim istasyonuna girmeden ilerledikleri tespit edilerek toplam 461 bin 875 TL idari para cezası almıştır.

SAMSUN'da kantara girmeden ilerleyen plakaları kapalı 6 TIR'a toplam 461 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara yolu Samsun yönündeki Tekeli kantarında görevli Karayolları ekipleri, plakalarını gizleyip yük taşıyan 6 TIR'ın denetim istasyonuna girmeden Samsun yönüne doğru ilerlediğini tespit ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 6 TIR bir dinlenme tesisinde park halinde bulundu. Ekiplerin kontrollerinde araçların sanayi tesislerine götürülmek üzere odun talaşı taşıdığı belirlendi. Denetimler kapsamında, kantara girmemekten araçlara toplam 101 bin 850 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan ölçümlerde, TIR'ların istiap haddinin üzerinde toplam 65 ton 700 kilogram fazla yük taşıdığı tespit edilerek bu ihlal nedeniyle 263 bin 586 TL cezai işlem uygulandı. Plakaların kapalı şekilde araç kullanılması ve bir sürücünün süre ihlali yaptığının belirlenmesi üzerine toplam 96 bin 439 TL idari para cezası daha kesildi.

Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, 6 araca toplam 461 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

Haber: Gökçen ÖZEN/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
