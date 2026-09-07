Samsun'da mor patlıcan incirleri yol kenarında alıcı buluyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yetiştirilen mor patlıcan inciri yol kenarlarında da satışa sunuluyor.

İlçeye bağlı Kerimey Mahallesi'nde 24 yaşındaki Furkan Öncü de ailesine ait bahçede yetiştirdiği mor patlıcan incirlerini yol kenarında satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Öncü, AA muhabirine, bahçelerinde yaklaşık 60-70 incir ağacı bulunduğunu ve sezon başına 6-7 ton civarında ürün aldıklarını belirtti.

Bu yıl havaların serin gitmesi nedeniyle incirlerin olgunlaşmasının geciktiğini söyleyen Öncü, "Her yaz kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz incirleri yol kenarında satıyorum. Kendi mesleğimin dışında ek iş olarak aile bahçemizle ilgileniyorum." dedi.

Öncü, incirin kilogram fiyatının 200 lira civarında olduğunu, reçellik incirleri ise 150 liradan sattığını kaydetti.

Kaynak: AA