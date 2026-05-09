Samsun'da marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Ladik ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Bahşi Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katındaki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alt katta bulunan markete sıçramadan söndürüldü.

Yangında deponun bir bölümünde hasar oluştu.