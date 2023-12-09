Samsun'da Lise Öğrencisinin Manyetit Projesi Birinci Oldu

Samsun'da lise öğrencisi Sudenur Yaykın'ın 2023 Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması kapsamında hazırladığı "Yapılarda Manyetit Projesi" birinci oldu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yaykın'ın Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nur Öçal'ın danışmanlığında, TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışma kapsamında hazırladığı, "Yapılarda Manyetit Projesi"nde, menyetit kumun yapılarda yalıtım ve güçlendirmeye yaptığı katkı araştırıldı.

Sudenur Yaykın, AA muhabirine, hazırladıkları projeyle yörede bulunan manyetit kumu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kumu araştırdıkça çok nitelikli bir madde olduğunu öğrendiklerini belirten Yaykın, "Hazırladığımız maket evin yalıtım ve güçlendirmesini, manyetit kumu sıva malzemesine katarak sağladık. Böylece evlerimizi daha dayanıklı hale getirip ısı izolasyonu sağladık." dedi.

Güçlendirdikleri binaların balkon veya terasına yerleştirilen kum havuzları ile projenin ikinci ayağını oluşturduklarını kaydeden Yaykın, şöyle konuştu:

"Kum havuzlarına yağmur suyu depolarıyla taban oluşturduk. Depoların üzerini de mantetit kumla örttük. Öncelikle kum güneşte ısınıyor. Kum da suyu ısıtarak binaya sıcak su sağlanmış oluyor. Aynı zamanda manyetit kumda insan sağlığına iyi gelen mineraller var. İnsanlar bu havuzlara girerek şifa bulmuş oluyor. Bu şekilde binalarımız hem sağlıklı hem yalıtımlı hem depreme karşı dayanıklı hem kendi sıcak suyunu üretebilen, bir nevi akıllı bina oluyor."

Manyetit kumu halk plajlarında romatizma ağrıları için de kullanılıyor

Nur Öçal ise Ordu'nun Ünye ilçesinde "kara kum" olarak bilinen manyetit kumun yörede uzun yıllardır şifa amacıyla kullanıldığını vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra manyetit kumun mıknatıs özelliğinden dolayı binalarda kullanabileceği düşüncesiyle projeye başladıklarını anlatan Öçal, bununla ilgili laboratuvar çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Analiz sonuçları ve literatür taramalarının kumdaki manyetit, demir, kobalt gibi unsurların iç yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirliğini ispatladığını aktaran Öçal, "Laboratuvar ortamında çeşitli deneyler yapıldı. İç yalıtım malzemesi olarak kullanıldığında normal sıva malzemesi yerine manyetit kumla yapıldığında daha birbirine girmiş, hava almayan bir yapı oluşturduğunu gözlemledik. Bunu yalıtım malzemesi olarak kullandığımızda sağlamlığı artırdığını, ısı, ses ve su izolasyonu sağladığını gördük. Bu kumun Ünye yöresinde halk plajlarında romatizma ağrıları için kullanıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Öçal, projenin binanın ömrünü uzattığını, ısı, ses ve su izolasyonu sağladığına dikkati çekerek, binada oturanların manyetit kumuyla oluşturulan alanı terapi merkezi gibi kullanabileceğini ifade etti.