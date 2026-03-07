Haberler

Samsun'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde iki farklı kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet çalan kadın ve ona gözcülük yapan şüpheli tutuklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 2 farklı kuyumcudan ziynet çalan kadın ile gözcülük yapan şüpheli, tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart'ta saat 19.00 sıralarında bir alışveriş merkezindeki 2 farklı kuyumcudan 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Şüphelilerin, başka bir ilden gelen D.G. (33) isimli kadın ile dışarıda gözcülük yapan E.G. (43) olduğunu tespit edildi. Ekipler, şüphelileri Çarşamba ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; D.G.'nin, çalışanın başka bir yöne gitmesi ile el çabukluğuyla ziynet eşyasını çaldığı, şüphe uyandırmamak için de bazı küpeleri denediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok