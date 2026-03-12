Samsun'da kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sorumlusu B.P. hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 8 kişiye toplam 92 bin 832 lira ceza kesti."

Denetim sırasında oyun masasında bulunan 51 bin liraya da el konuldu.