Samsun'da Kavşakta Tır ile Öğrenci Servisinin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada, öğrenci servisi şoförü olan muhtar hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kavşakta tır ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden öğrenci sevisi şoförünün aynı zamanda muhtar olduğu öğrenildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akçay yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı tır kavşakta Hasan Çelik idaresindeki 55 C 0995 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza haber alan muhtar ile öğrenci aileleri olay yerine gelerek gözyaşı döktülar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN