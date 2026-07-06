Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 20 bin makaron ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 bin doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 20 bin doldurulmuş makaron sigara ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan 1 kişi gözaltına alındı.