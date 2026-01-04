Haberler

Samsun'da hamsinin kilogramı 130-150 liradan satılıyor

Samsun'da hamsinin kilogramı 130-150 liradan satılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunulurken, çeşitli balık çeşitlerinin fiyatları da açıklandı. Tezgahlarda levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satılıyor.

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunuluyor.

Saathane Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları, bol balık çeşidiyle hareketlendi.

Kentte balık alışverişinde önde gelen merkezde hamsi, kilogramı 130-150 liradan satılıyor.

Tezgahlarda kilogram olarak levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor