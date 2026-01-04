Samsun'da hamsinin kilogramı 130-150 liradan satılıyor
Samsun'da Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunulurken, çeşitli balık çeşitlerinin fiyatları da açıklandı. Tezgahlarda levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satılıyor.
Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunuluyor.
Saathane Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları, bol balık çeşidiyle hareketlendi.
Kentte balık alışverişinde önde gelen merkezde hamsi, kilogramı 130-150 liradan satılıyor.
Tezgahlarda kilogram olarak levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel