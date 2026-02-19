Samsun'da gümrük kaçağı 21 otomobil motoru ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen motorların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gümrük kaçağı 21 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 21 gümrük kaçağı otomobil motorunu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA " / " + Recep Bilek -