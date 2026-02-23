Haberler

Samsun'da Denetim İstasyonuna Girmeyen Çekiciye 48 Bin 70 Lira Ceza

Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde, denetim istasyonuna girmeyen bir çekici sürücüsüne toplamda 48 bin 70 lira idari para cezası kesildi. Ceza, çeşitli maddelerden ötürü uygulandı.

Çakallı mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda seyir halinde olan plakaları kapalı çekici, yarı römorku ile kantara girmeyince İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Sürücüye, 'Denetim istasyonuna girmemek', 'Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması', 'Yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmak' ve 'Muayenesiz araç kullanmak' maddelerince toplam 48 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

