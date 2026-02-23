Samsun'da Denetim İstasyonuna Girmeyen Çekiciye 48 Bin 70 Lira Ceza

SAMSUN'un Kavak ilçesinde denetim istasyonuna girmeyen çekicinin sürücüsüne, 48 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

Çakallı mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda seyir halinde olan plakaları kapalı çekici, yarı römorku ile kantara girmeyince İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Sürücüye, 'Denetim istasyonuna girmemek', 'Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması', 'Yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmak' ve 'Muayenesiz araç kullanmak' maddelerince toplam 48 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı