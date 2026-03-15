Salıpazarı'nda çocuklara cimnastik ve hareket eğitimi verildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çocukların fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla cimnastik ve hareket eğitimleri düzenleniyor.

Çocukların denge, koordinasyon ve esneklik becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde minik sporcular, hem spor yapma imkanı buluyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Uzman antrenörler eşliğinde Salıpazarı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar, çeşitli fiziksel aktiviteler ve egzersizlerle sporla tanışırken sağlıklı yaşam alışkanlığı da kazanıyor.

Program kapsamında sporun disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandıran yönünün çocuklara aktarılması hedefleniyor.