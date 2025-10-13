Haberler

Samsun'da Banka Soygunu: Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kurusıkı tabancayla bir bankayı soyan K.Ö. (49) polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 43 bin lira çalan şüpheli, soygun sonrası tabancayı çöpe attı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesine girip kurusıkı tabancayı gişe görevlisine doğrultarak yaklaşık 43 bin lirayı alıp kaçan K.Ö. (49), yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Aşırı borçlandığı öğrenilen K.Ö. isimli esnaf, elindeki kurusıkı tabancayla özel bir bankanın şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin lavaboda olduğu sırada gişe görevlisine tabancayı doğrultan K.Ö., poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin lirayla kaçtı. Bu sırada K.Ö., kurusıkı tabancayı da çöpe attı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede çalınan parayla yakalayıp, gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
