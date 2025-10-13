Haberler

Samsun'da Banka Soygunu: Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Samsun'da Banka Soygunu: Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren K.O, kısa sürede yakalandı. Güvenlik görevlisinin olmadığı sırada gişe görevlisini tehdit ederek para alan şüpheli, çöp kutusuna tabancayı attı. Emniyet ekipleri, yapılan ihbar üzerine K.O'yu parayla birlikte gözaltına aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir banka şubesinden silahlı soygun yapan kişi kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir banka şubesine güvenlik görevlisinin yerinde olmadığı sırada giren K.O, gişe görevlisine kurusıkı tabanca doğrultarak uzattığı poşete para koymasını istedi. Yaklaşık 43 bin lirayı alıp bankadan uzaklaşan şüpheli, tabancayı kaçarken çöp kutusuna attı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede K.O'yu parayla birlikte yakaladı. K.O'nun ilçede esnaf olduğu ve yüklü miktarda borcu bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
