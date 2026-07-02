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Samsun'da bağımlılıkla mücadele için voleybol maçı yapıldı

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Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kurum müdürleri ve basın mensuplarının katılımıyla dostluk voleybolu maçı düzenlendi.

Samsun'da bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk voleybolu maçı düzenlendi.

Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında bazı kurum müdürleri ile basın mensupları, Canik Belediyesine ait spor salonunda dostluk voleybolu maçı yaptı.

Katılımcılar, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerken, bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Spor, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutan en önemli araçlardan biridir. Bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturmayı hem de toplumun farklı kesimlerini aynı amaç etrafında buluşturmayı hedefliyoruz. Bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
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