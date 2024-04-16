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Samsun'da 77 Bin 600 Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda iş yerinde 77 bin 600 sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaşıldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 77 bin 600 sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda B.Y, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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