Samsun'da 19 Mayıs Konseri Düzenlendi

Samsun'da, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü kapsamında bir alışveriş merkezinin bahçesinde mini konser düzenledi.

"Gençlik" ve "19 Mayıs" gibi marşları çalan bando takımı, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi.

Bando ekibinin davetiyle sahneye çıkan çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla marş ve şarkılara eşlik etti.

Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.