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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Buz Şöleni' düzenlendi

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Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplerin buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları gösteri düzenledi. Sporcuların performansı büyük ilgi gördü.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Buz Şöleni" gösterisi düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplerin buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları, İlkadım Buz Sporları Salonu'nda buz pistine çıktı.

Buz hokeyi sporcuları gösteri maçıyla branşlarını tanıtırken, sürat pateni sporcuları şovlarıyla hünerlerini sergiledi.

Artistik buz pateni sporcularının buz pistinde bireysel ve takım halindeki gösterilerini de vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, program sonunda sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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