İş yerinin mutfağındaki gizli bölmede 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan bir operasyonda iş yerinin mutfağında gizli bir bölmede 1 milyon kaçak makaron ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesindeki iş yerinde arama yaptı. İş yerinin arka bölümünde bulunan mutfaktaki dolap içinde özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme tespit edildi. Aramalarda; 1 milyon kaçak makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli, 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
