Samsun'da 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da, 1 milyon 350 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek