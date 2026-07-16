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Samsun'da 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, 1 milyon 350 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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