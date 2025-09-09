Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2025'te 1 Milyon Yolcu Geçti

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 2025 yılının 8 ayında 1 milyon 43 bin 128 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ağustos ayında yolcu trafiği iç hatlarda 140 bin 253, dış hatlarda 26 bin 936 olmak üzere 167 bin 189 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1588, dış hatlarda ise 206 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise ağustos ayında 1837 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının 8 ayında 1 milyon 43 bin 128 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 11 bin 283 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 9 bin 728 tona ulaştı.