Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 388 bini aşkın yolcuya hizmet verdi
Samsun Çarşamba Havalimanı, 2026 yılının ilk üç ayında toplam 388 bin 147 yolcuya hizmet sundu. Mart ayında ise iç hatlarda 122 bin 539, dış hatlarda ise 7 bin 238 yolcu taşındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mart ayında yolcu trafiği iç hatlarda 122 bin 539, dış hatlarda 7 bin 238 olmak üzere 129 bin 777 olarak gerçekleşti.
Havalimanından iç hatlarda 1228, dış hatlarda da 58 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise martta 1020 ton oldu.
Yılın ilk 3 ayında ise yolcu trafiği 388 bin 147 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 3 bin 518 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği de 3 bin 333 tona ulaştı.