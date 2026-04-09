Samsun Çarşamba Havalimanı 3 ayda 388 bini aşkın yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2026 yılının ilk 3 ayında 388 bin 147 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mart ayında yolcu trafiği iç hatlarda 122 bin 539, dış hatlarda 7 bin 238 olmak üzere 129 bin 777 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1228, dış hatlarda da 58 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise martta 1020 ton oldu.

Yılın ilk 3 ayında ise yolcu trafiği 388 bin 147 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 3 bin 518 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği de 3 bin 333 tona ulaştı.