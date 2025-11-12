Haberler

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025'te 1,3 Milyon Yolcu Hizmet Aldı

Güncelleme:
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının 10 ayında toplam 1 milyon 325 bin 410 yolcuya hizmet sunuldu. Ekimin yolcu trafiği ise 137 bin 621 olarak gerçekleşti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının 10 ayında 1 milyon 325 bin 410 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ekim ayında yolcu trafiği iç hatlarda 121 bin 695, dış hatlarda 15 bin 926 olmak üzere 137 bin 621 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1416, dış hatlarda ise 159 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise ekim ayında 1169 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2025 yılının 10 ayında 1 milyon 325 bin 410 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 14 bin 497 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 12 bin 335 tona ulaştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
