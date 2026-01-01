Asarcık'ta yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Samsun'un Asarcık ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konut inşaatları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen proje ile ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda Asarcık ilçesi Biçincik Mahallesi'nde 71 konut ile 2 dükkanlı ticaret merkezi yapılması için çalışmalar sürüyor.

Proje dahilinde altyapı çalışmaları ile çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

Projenin ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.