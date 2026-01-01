Haberler

Asarcık'ta yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Samsun'un Asarcık ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatları, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Biçincik Mahallesi'nde 71 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı sürerken, projenin ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konut inşaatları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen proje ile ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda Asarcık ilçesi Biçincik Mahallesi'nde 71 konut ile 2 dükkanlı ticaret merkezi yapılması için çalışmalar sürüyor.

Proje dahilinde altyapı çalışmaları ile çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

Projenin ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

