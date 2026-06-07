Hatay'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir cep telefonu satış dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde cep telefonu satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Hikmet Say