Şam'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik arttı

Suriye'nin başkenti Şam'da Kurban Bayramı'na iki gün kala kurbanlık almak isteyen müşterilerin akın etmesiyle hayvan pazarlarında hareketlilikte artış yaşandı.

Ülkenin birçok bölgesinden besiciler günler öncesinde kurbanlık satışı için Şam kırsalındaki Doğu Guta bölgesinde kurulan hayvan pazarlarına geldi.

Vatandaşlar da Kurban bayramına 2 günden az kalması nedeniyle hayvan pazarlarına akın etti.

Bazı müşteriler kurbanlık hayvanları satın alıp pazardan ayrılırken, bazıları ise fiyatların düşebileceği beklentisiyle pazarı gezmekle yetindi.

Şam'daki pazara kurbanlıklarını satmak için gelen Mustafa Verd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazardaki yoğunluğun bayramın yaklaşmasıyla arttığını belirtti.

Verd, vatandaşların bu bayramda daha çok küçükbaş kurbanlıkları satın aldığını ifade etti.

Satışların umdukları gibi olmadığını dile getiren Verd, ancak arife gününden umutlu olduklarını kaydetti.