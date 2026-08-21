Salıpazarı'nın Erasmus+ projesi kabul edildi
Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan proje, Erasmus+ Programı 2026 Yılı 1. Dönem başvuruları kapsamında kabul edildi.
Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan proje, Erasmus+ Programı 2026 Yılı 1. Dönem başvuruları kapsamında kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan sonuçlara göre proje, Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında yürütülecek.
Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinatörlüğündeki projede Türkiye, İspanya, Çekya ve Polonya'dan kurumlar yer alacak.
Projeyle gençlik çalışanlarının mesleki, pedagojik ve dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların incelenmesi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.