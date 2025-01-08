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Salıpazarı'nda Sanayi Sitesi Sorunu İki Yılda Çözülüyor

Salıpazarı'nda Sanayi Sitesi Sorunu İki Yılda Çözülüyor
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Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, sanayi esnafıyla yaptığı toplantıda sanayi sitesi sorununu iki yıl içinde çözmeyi vaat etti. Kooperatif kurulmasının önemine vurgu yaparak, yerel yönetimin her türlü destek için hazır olduğunu belirtti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, sanayi esnafının sanayi sitesi sorununu iki yıl içinde çözebileceklerini belirtti.

Karaca, sanayi esnafı ile yaptığı toplantıda, sanayi sitesi için yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Sanayi sitesi olmayan bir ilçe olarak yıllardır bunun yokluğunu hissettiklerini anlatan Karaca, "Yerel yönetim olarak daima sizin yanınızda olacağız ancak öncelikle sizin bir kooperatif kurmanız gerekmektedir. O kooperatif kurulduktan sonra biz her konuda size yardımcı olmaya söz veriyoruz. Kooperatif kurulumunun ardından gerekli tüm bürokratik ve maddi destek sağlanacak." dedi.

Sanayi sitesinin kurulması için gereken sürecin hızlı şekilde işleyeceğini ve iki yıl içinde bu sorunun çözüleceğini dile getiren Karaca, ilçede sanayi sitesinin inşa edilmesiyle hem esnafın daha rahat çalışma imkanı bulacağını hem de ilçedeki ticari hayatın canlanacağını kaydetti.

Toplantıya Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma ile sanayi esnafı katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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