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Salıpazarı'nda salep üretim bahçelerinde hasat kontrolü

Salıpazarı'nda salep üretim bahçelerinde hasat kontrolü
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Salıpazarı ilçesi Kuşcığaz Mahallesi'nde salep üretim bahçelerinde hasat dönemi kontrolleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarını değerlendirirken, salep üretiminin bölge ekonomisine katkısı vurgulandı.

Salıpazarı ilçesi Kuşcığaz Mahallesi'nde salep üretimi yapılan bahçelerde hasat dönemi kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, üretim alanları yerinde değerlendirilerek hasat süreci takip edildi.

İlçede alternatif tarım ürünleri arasında yer alan salep üretiminin her geçen yıl önem kazandığı belirtilirken, üreticilerin yürüttüğü çalışmaların bölge ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, üretim sürecinde büyük emek harcayan çiftçilere teşekkür ederek, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla teknik destek çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
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