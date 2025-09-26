Haberler

Salıpazarı'nda Ahilik Haftası Kutlandı

Salıpazarı'nda Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Bereket Fatih Camisi'nde ahilik pilavı dağıtıldı. Programa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı'nda "Ahilik Haftası" dolayısıyla ahilik pilavı dağıtıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Şoförler ve Otomobilciler Odasının iş birliğiyle Bereket Fatih Camisi'nde ahilik pilavı dağıtım programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Osma, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
