Haberler

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Odası Başkanlığına yeniden Karabıyıkoğlu seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yapılan genel kurulda mevcut başkan Salim Karabıyıkoğlu, 247 oy kullanılarak yapılan seçimde 148 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Karabıyıkoğlu, marangoz esnafının sorunlarını çözme ve ahşap sanayisini geliştirme sözü verdi.

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Salim Karabıyıkoğlu yeniden getirildi.

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir gider raporları okundu.

Daha sonra yapılan seçimde mevcut başkan Karabıyıkoğlu ile Hüseyin Uslu başkanlık için yarıştı.

Kullanılan 247 oyun 148'ini alan Karabıyıkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Uslu ise 99 oyda kaldı.

Karabıyıkoğlu, marangoz esnafının sorun ve sıkıntılarını bildiklerini, ahşap sanayisini daha ileri seviyelere taşımak için yaptıkları çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Mağlubiyet sonrası söyledikleri hayrete düşürdü
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı