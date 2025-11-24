Haberler

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması Duyurusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), sürdürülebilirlik alanında fark yaratan projelerin değerlendirileceği Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması'nın ikinci başvurularının açıldığını duyurdu. Yarışma, enerji verimliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi konularda somut çalışmalar yapan büyük ölçekli işletmeler ve KOBİ'lere yöneliktir.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması'nın ikinci başvurularının başladığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamada, büyük ölçekli işletme ve KOBİ statüsündeki SATSO üyelerinin enerji verimliliği, atık yönetimi, su yönetimi, karbon emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm uygulamaları konularında somut çalışmalarını belgeleme şartıyla yarışmaya başvurabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üretimde sürdürülebilir yaklaşımın, hem işletmelerin uzun vadeli başarısı hem de toplumun refahı için vazgeçilmez olduğunu aktardı.

Üretmenin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Sanayide ve ekonomide sürdürülebilirlik açısından kaynakların verimli kullanılması, çevresel etkilerin minimuma indirilmesini, rekabetin artırılmasını ve dünyamızın geleceğinin korunmasını sağlar. Oda olarak bu konuda üyelerimize bilinç kazandırmak için ciddi girişimlerde bulunuyoruz. SATSO üyeleri de daima sürdürülebilir bir üretim modeline karşı farkındalıkla faaliyetlerini yürütüyor. Bu anlamda ikincisini gerçekleştireceğimiz Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması'nda da fark yaratan birçok uygulama ve proje göreceğimize eminiz."

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.