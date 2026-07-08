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Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü tutuklandı

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Sakarya merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin, internette sahte oto parça ilanlarıyla 203 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.

Sakarya merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, internette "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak insanları mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında 203 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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