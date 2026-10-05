Sakarya Karapürçek'teki kadın kooperatifi yöresel ürünleri yurt dışına gönderiyor

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Sakarya'da faaliyet gösteren Eli Bereketli Kadın Kooperatifi'nde istihdam sağlanan kadınlar, hazırladıkları yöresel ürünleri internet üzerinden satışa sunuyor.

Karapürçek ilçesinde yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren kooperatifteki kadınlar, süt reçeli, salça, erişte, kuru yufka, tarhana ve acıka başta olmak üzere çok sayıda yöresel ürün hazırlıyor.

Sonbaharın gelmesiyle kışlık hazırlıkların da hız kazandığı kooperatifte, kadınlar büyük kazanların başında saatlerce çalışarak domates salçası ve acıka yapıyor. Artan siparişleri karşılamak için yoğun mesai yapılan kooperatifte üretilen yöresel ürünler, Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

Kooperatif Başkanı Müzeyyen Uçar, AA muhabirine, yöresel ürünlerin yanı sıra sos, menemen ve salça gibi ürünler de hazırladıklarını söyledi.

Bugünlerde kışlık salça üretimine ağırlık verdiklerini ve ürünlere yönelik talebin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Uçar, "Siparişlerimiz ciddi anlamda çok fazla. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çok güzel bir talep var. Bazen gelen siparişleri zamanında karşılayamıyoruz." dedi.

Kooperatifte 15 kadınla üretim yaptıklarını aktaran Uçar, yoğun dönemlerde çevrelerindeki kadınlardan da destek aldıklarını kaydetti.

Kooperatifte üretim yapan Hacer Yüksel, üretimde özellikle doğal ve geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini, yaptıkları ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında tüketicilere ulaştırıldığını ifade etti.

Elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sunduklarına değinen Yüksel, kooperatifte çalışmanın kendileri açısından önemli bir imkan olduğunu dile getirdi.

Kooperatif çalışanlarından Aysel Keskin, üretim sürecinin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü, tüm kadınların dayanışma içinde çalıştığını söyledi.

Kışlık hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Keskin, tarhana, salça ve domates sosu başta olmak üzere çeşitli ürünler hazırladıklarını anlattı.

Müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Keskin, "Bu kesinlikle tek başına yapılabilecek bir iş değil, tamamen ekip işi. Şu anda kışlık hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimizi hazırlayıp sipariş sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt dışına da kargoyla gönderiyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada çalışarak ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA