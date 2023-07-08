Sakarya'da sağanak yağış ev ve iş yerlerini su bastı

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kocaali ilçesinde bir ev boşaltıldı. Karasu ilçesinde ise su baskınları yaşandı ve ulaşım olumsuz etkilendi. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir ev boşaltıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin kuzey bölgelerinde etkili oluyor.

Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınar Mahallesi Sıralı mevkisinde sağanak sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Menfez ve dere taşkınlarının yaşandığı bölgede bir kişi, evinden tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleştirildi.

Alandere Mahallesi'nde köprü yapım çalışmaları devam eden derede önlem alındı.

Kocaali Belediyesinden 14 kişilik ekip, 3 kepçe, bir greyder ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Karasu ilçesinde su baskınları yaşandı

Sağanak, Karasu ilçe girişinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçenin güney girişi olan İstiklal Caddesi su altında kaldı, bazı ev ve işletmelerle arazilerde su baskınları meydana geldi.

Sağanak sebebiyle fındık bahçelerinden taşınan toprak, taş ve kaya parçaları caddeye sürüklendi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına devam ediyor.