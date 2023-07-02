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Sakarya'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçeden Geyve yönüne giden B.V. yönetimindeki 11 RB 252 plakalı pikap ile karşı istikametten gelen F.G. idaresindeki 16 TY 610 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada pikaptaki S.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

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