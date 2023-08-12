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Sakarya'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Hafif Yaralandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazada hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kulfallar Mahallesi'nde meydana geldi. Kulfallar Mahalle İmam Hatibi Selami Duman idaresindeki 54 FJ 577 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücü Duman'ı ayakta tedavi ederken, jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Sakarya Geyve Güncel Haberler

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