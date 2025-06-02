Sakarya'da Kadınlar Dokuma Kursuyla Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Sakarya'da Kadınlar Dokuma Kursuyla Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
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Sakarya'nın Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen dokuma kursu, kadınlara hem beceri kazandırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kursiyerler, doğal yöntemlerle elde ettikleri kumaşları satarak gelir elde ediyor.

Sakarya'da kadınlar, kursta öğrendikleri kumaş dokumacılığından kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sakarya'nın değerini tanıtmak ve kadınların istihdamına katkı sunmak amacıyla Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nde dokuma kursu düzenleniyor.

Kursa katılan kadınlar, beceri edinmenin yanı sıra özel sipariş veya internet üzerinden sattıkları ürünlerle gelir elde ediyor.

Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Öztürk, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının öncelikle alanlar olarak belirlediği unutulmaya yüz tutmuş meslekler adı altında dokuma kursu açtıklarını söyledi.

İlgi gören kursta 16 kursiyerin bulunduğunu aktaran Öztürk, "Günümüzde el sanatları daha kıymetli hale geldi ancak bunu yapacak insan da oldukça azaldı. Bu nedenle Bakanlığımız unutulmaya yüz tutmuş meslekler için bu kurslara öncelik veriyor. Serdivan Belediyesi işbirliğiyle Serdivan Halk Eğitim Merkezi olarak bu kursumuzu açtık ve devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Safiye Güzel de dokumada kullanılacak ipliği, tamamen doğal yöntemlerle hiçbir kimyasal işlem görmeden elde ettiklerini dile getirerek, "Kumaşlarımız doğal bitkilerden elde edildiği için nefes alabilen özelliğe sahiptir. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Burada 16 öğrencimiz var. Kumaşlarda geleneksel motifler işleniyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Reyhan Kolip ise günümüzde birçok şeyin kimyasal olduğu için sağlığa zararlı hale geldiğine işaret ederek, "Tamamen el dokuması olan bu ipleri kendimiz kaynatıyoruz. Her gün buraya gelip düzenli olarak dokuma yapıyoruz. Dokuduğumuz kumaşları satıyoruz ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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