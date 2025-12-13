Haberler

Sakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süre süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında dükkan zarar gördü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sanayi sitesindeki bir hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan Artvin Sanayi Sitesi'ndeki iki katlı bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal ve yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle zaman zaman yeniden alevlenen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Tamamen söndürülen yangında hırdavat dükkanında hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
title