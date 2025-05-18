Sakarya'da dolu tarım arazilerini vurdu

SAKARYA - Sakarya'da aynı anda etkili olan fırtına, sağanak ile dolu yağışı sonrasında fındık arazileri ve diğer tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da zaman zaman sağanak etkili oldu. Bugün sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu şehirde, kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu. Fırtına ve dolu kısa sürede etkisini kaybederken, sağanak yağış ara ara devam ediyor.

Nisan ayında yaşanan don olayında büyük zarar gören fındık, bugün öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de zarar gördü. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte üreticilerin korkulu rüyası olan kahverengi kokarca böceğinin de görülmeye başlamasıyla çiftçi tedirgin olurken, fındık bahçeleri ve diğer tarım arazileri zarar gördü.