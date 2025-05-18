Sakarya'da Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Sakarya'da Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da etkili olan fırtına, sağanak ve dolu yağışı, fındık ve diğer tarım arazilerine zarar verdi. Üreticiler, geçmişte yaşanan don olayının ardından bu yeni zarardan da endişeli.

Sakarya'da dolu tarım arazilerini vurdu

SAKARYA - Sakarya'da aynı anda etkili olan fırtına, sağanak ile dolu yağışı sonrasında fındık arazileri ve diğer tarım arazileri zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da zaman zaman sağanak etkili oldu. Bugün sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu şehirde, kısa süreliğine sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili oldu. Fırtına ve dolu kısa sürede etkisini kaybederken, sağanak yağış ara ara devam ediyor.

Nisan ayında yaşanan don olayında büyük zarar gören fındık, bugün öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle de zarar gördü. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte üreticilerin korkulu rüyası olan kahverengi kokarca böceğinin de görülmeye başlamasıyla çiftçi tedirgin olurken, fındık bahçeleri ve diğer tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - Güncel
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol

Şampiyonluk maçında 3 dakikada iki gol
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Okan Buruk'tan Kayserispor maçı öncesi şampiyonluk sözleri: Bayram havası var

Şampiyonluk maçı öncesi konuştu: Bugün bitirmek istiyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.