SATSO heyeti doku kültürü laboratuvarlarını basın mensuplarına tanıttı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından Hendek ve Sapanca ilçelerinde kurulan doku kültürü laboratuvarları gazetecilere tanıtıldı.

Kentte faaliyet gösteren haber ajansı, gazete ve internet haber sitesi temsilcileri, SATSO'nun iştirak şirketi olan SATSO A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren iki doku kültürü laboratuvarını ziyaret etti.

Programda, Hendek ve Sapanca'da bulunan Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarlarındaki "invitro" fidanların seri üretim süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Hendek Doku Kültürü Laboratuvarı ziyaretinde, SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Behlül Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayrak'ın ev sahipliğinde tesisin üretim alanları incelendi.

Tesisteki bitki çoğaltma, büyütme ve gelişim aşamaları hakkında ziyaretçilere bilgi verilerek, hayata geçen yeni yatırım alanları tanıtıldı.

Behlül Bayrak ve Ahmet Bayrak tarafından tesisin üretim hacmi, ihracat kapasitesi, katma değer yaratan üretim çeşitleri ve uluslararası anlaşmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Buradan SATSO A.Ş. bünyesindeki SATSO Mutfak Sanatları Akademisi'ne geçen basın mensupları, burada SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve SATSO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gün ile bir araya geldi.

Gün, burada SATSO A.Ş'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Heyet ardından SATSO ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında işletilen Sapanca Yanık Tesislerini ziyaret etti.

SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayrak'ın yönlendirmesiyle tesisteki laboratuvarı inceleyen gazeteciler, üretim konusunda bilgi alarak, seralarda incelemelerde bulundu.

Basın heyetinde, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Söz Sakarya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı ve Yenigün Gazetesi Sorumlu Müdürü Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, Dijital Medya ve Habercilik Derneği Başkanı Ersin İbil, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, Ada Okur Medya Tüzel Kişi Temsilcisi Safa Polat, Gazete Genel Yayın Müdürü Hüseyin Cumalı, Genel Yayın Koordinatörü İbrahim Bulut, Halk54 Genel Yayın Müdürü Nurettin Eryılmaz, TV264/Medyabar Genel Yayın Koordinatörü Hakan Turan, Haberlisin Genel Yayın Yönetmeni Güven Hasbaş, Yeni Sakarya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Arda Aydıntepe, Adapostası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Taner İltaş, Sakarya Kulis Genel Yayın Yönetmeni Raif Ugan yer aldı.