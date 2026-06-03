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Çinli Saıc Motor'un Avrupa'daki İlk Elektrikli Araç Fabrikası İspanya'nın Galiçya Bölgesinde Kurulacak

Çinli Saıc Motor'un Avrupa'daki İlk Elektrikli Araç Fabrikası İspanya'nın Galiçya Bölgesinde Kurulacak
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Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, İspanya'nın Galiçya bölgesinde Avrupa'daki ilk elektrikli araç fabrikasını kuracak. 200 milyon euroluk yatırımla 2.300 kişiye istihdam sağlanması ve 2028 sonunda üretime geçilmesi hedefleniyor.

MADRİD, 3 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın Galiçya Özerk Bölgesi Başkanı Alfonso Rueda, Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden SAIC Motor'un Avrupa'daki ilk elektrikli araç fabrikasını Galiçya'da inşa edeceğini söyledi.

Rueda'nın açıklamasına göre, 200 milyon euro tutarındaki ilk yatırımla hayata geçirilecek projenin bölgede 2.300'den fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. 2027 yılında inşaatına başlanacak olan fabrikanın 2028 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Ferrol Limanı ile yakınındaki As Pontes kasabası arasında kurulacak tesisin yıllık 120.000 araç üretim kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Proje kapsamında ayrıca liman yakınında araç montajı ve taşımacılığına yönelik bir sanayi bölgesi oluşturulacak.

Bu "stratejik sanayi projesinin" önünde hala uzun bir süreç bulunduğunu belirten Rueda, ruhsatlandırma işlemlerinin hızlandırılması için gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Bu gelişme, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in nisan ayında Çin'e gerçekleştirdiği dört günlük ziyaretin ardından yaşandı. Rueda, projenin bölgeye kazandırılmasına yönelik "örnek teşkil eden" işbirliği ve kararlılıktan dolayı merkezi hükümete teşekkür etti.

Kaynak: Xinhua
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